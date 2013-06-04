Яценюк наполягає на особистому виступі Януковича у Раді
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наполягає на тому, що Президент України Віктор Янукович має особисто представити у Верховній Раді своє Щорічне послання про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання, чи отримав він вже послання Президента.
“Мені здається, що воно (послання) ще від Президента не вийшло. До нас воно, зрозуміло, що не дійшло”, - сказав він і нагадав, що Президент мав звернутися до ВР із посланням ще до 31 березня.
На уточнююче запитання, чи Яценюк і досі не бачив самого тексту послання, він сказав, що навіть не хоче його бачити.
“Тому що Президент має обов’язок прибути до парламенту. Тексти, я знаю, що у Президента є можливість писати книжки. В принципі він заробляє дуже серйозно на книжках, це найдорожчий автор книжок у світі. І я з великим задоволенням, звичайно, хотів би, щоб він передав своє послання, але він нехай прийде все-таки до парламенту і звернеться до Верховної Ради України, як це передбачає Конституція. А книжки можна продавати на Петрівці”, - сказав Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, представник Президента України у парламенті Юрій Мірошниченко сьогодні заявив, що Янукович готовий особисто представити у ВР своє послання.
“Президент висловив готовність його представити особисто”, - сказав Представник Президента.
Мірошниченко також наголосив, що на це питання впливатиме і ставлення депутатів - чи дасть опозиція Президентові можливість виступити.
“Це питання залишається відкритим. Ніяких конструктивних пропозицій поки що ми від опозиції не чули”, - сказав Мірошниченко.