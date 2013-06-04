У Тернополі затримали «свободівців», які розклеювали листівки про «зраду влади»

У Тернополі затримали двох активістів ВО «Свобода», які розклеювали листівки із звинувачуваннями на адресу представників обласної влади у зраді України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», листівка мала всі офіційні реквізити, необхідні для випуску подібної друкованої продукції, і розміщувалася у дозволених місцях.

На листівках були зображені начальник обласного управління міліції Віктор Сак, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян та прокурор області Геннадій Мовчан, при цьому великими буквами довкола посад і прізвищ посадовців було розміщено напис «Вони зрадили Україну! Вони працюють на комуністів».

У такий спосіб, пояснюють у ВО «Свобода», члени організації хотіли зосередити увагу громадськості на незаконних, на їхню думку, діях правоохоронців під час подій 9 травня в парку Слави.

За даними прес-служби, затриманих «свободівців» протримали у відділку міліції всю ніч.

У секторі громадських зв’язків обласного управління міліції кореспонденту УНІАН повідомили, що за фактом поширення листівок з образливими змістом на керівників області відкрито провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів), дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі в парку Слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО «Свобода» й прихильниками «Свободи».

10 травня прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства під час святкування Дня Перемоги у Тернополі.

8 представникам ВО «Свобода», які брали участь у сутичці з міліціонерами в парку Слави, суд присудив 5 діб адмінарешту.

Ще одного затриманого під час сутички засудили до 3 днів арешту, а двом прихильникам молодіжної організації "Сокіл" присудили сплатити по 250 грн штрафу.