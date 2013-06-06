Народні депутати збираються у сесійній залі ВР

16:00, 06 червня 2013
Політика
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Представники усіх фракцій збираються у сесійній залі Верховної Ради України.

Верховна Рада

Як передає кореспондент УНІАН, за трибуною та у президії ВР перебувають близько 20 народних депутатів від опозиції.

На трибуні та у президії залишаються примірники щорічного послання Президента України до парламенту.

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