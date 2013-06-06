Народні депутати збираються у сесійній залі ВР
16:00, 06 червня 2013Політика
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Представники усіх фракцій збираються у сесійній залі Верховної Ради України.
На трибуні та у президії - примірники щорічного послання Президента України
Як передає кореспондент УНІАН, за трибуною та у президії ВР перебувають близько 20 народних депутатів від опозиції.
На трибуні та у президії залишаються примірники щорічного послання Президента України до парламенту.
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