Сьогодні Луценко судитиметься з Кузьміним

«У п'ятницю, 7 червня 2013 року, о 14:00 Києво-Святошинський районний суд Київської області продовжить розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо дій заступника генпрокурора Рената Кузьміна і суддів Печерського і Апеляційного судів Києва», - вказується в повідомленні .

Луценко буде присутній на суді, повідомляє Сегодня.

Нагадаємо, екс-глава МВС звинуватив заступника генерального прокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка у безпідставному позбавленні його свободи і нанесенні збитків державі в особливо великих розмірах. Кузьмін же вважає, що винен не він, а недосконалий КПК радянських часів.