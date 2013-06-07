Сьогодні Луценко судитиметься з Кузьміним
10:04, 07 червня 2013Політика
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Києво-Святошинський районний суд Київської області розгляне скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо дій першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, повідомляє прес-служба Луценка.
Луценко звинуватив Кузьміна і Войченко в безпідставному позбавленні його волі
«У п'ятницю, 7 червня 2013 року, о 14:00 Києво-Святошинський районний суд Київської області продовжить розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо дій заступника генпрокурора Рената Кузьміна і суддів Печерського і Апеляційного судів Києва», - вказується в повідомленні .
Луценко буде присутній на суді, повідомляє Сегодня.
Нагадаємо, екс-глава МВС звинуватив заступника генерального прокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка у безпідставному позбавленні його свободи і нанесенні збитків державі в особливо великих розмірах. Кузьмін же вважає, що винен не він, а недосконалий КПК радянських часів.
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