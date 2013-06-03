ЄС похвалив владу за помилування Луценка
12:02, 03 червня 2013Політика
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Прес-секретар представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік зазначає прогрес у здійсненні реформ в Україні.
ЄС помітив звільнення Луценка
Про це він заявив ексклюзивному коментарі телеканалу БТБ.
За його словами, прогрес помітний у всіх напрямках, визначених Євросоюзом, як пріоритетні для підписання угоди про асоціацію.
«Ми помітили прийняття антикорупційних законів. Є певний прогрес у вирішенні питань правосуддя », - заявив Стулік, коментуючи звільнення Юрія Луценка.
Крім того, представник ЄС відзначив змагальність у процесі зміни виборчого законодавства, що також є для Європи позитивним сигналом.
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