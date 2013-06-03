ЄС похвалив владу за помилування Луценка

Про це він заявив ексклюзивному коментарі телеканалу БТБ.

За його словами, прогрес помітний у всіх напрямках, визначених Євросоюзом, як пріоритетні для підписання угоди про асоціацію.

«Ми помітили прийняття антикорупційних законів. Є певний прогрес у вирішенні питань правосуддя », - заявив Стулік, коментуючи звільнення Юрія Луценка.

Крім того, представник ЄС відзначив змагальність у процесі зміни виборчого законодавства, що також є для Європи позитивним сигналом.