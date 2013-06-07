Засідання ВР не буде, депутати розходяться

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відбудеться. Депутати зі складу парламентської більшості залишають сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат України Анатолій Кінах (фракція Партії регіонів).

За його словами, недоцільно перебувати в сесійній залі, оскільки трибуна парламенту заблокована.

На запитання журналістів, чи можливе проведення виїзного засідання парламенту, Кінах зазначив, що про це не йдеться.

Водночас Кінах наголосив, що у фракції ПР почали збирати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. При цьому він не уточнив, коли таке засідання може відбутися.

Кінах наголосив, що на позачерговому засіданні ВР необхідно ухвалити законопроект щодо розподілу субвенцій для місцевих бюджетів, щоб можна було компенсувати підприємствам різницю в тарифах на тепло- та водопостачання. Також парламент має ухвалити законопроекти, які стосуються земельних питань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку опозиційні депутати заблокували трибуну і президію парламенту.

Вчора опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Крім того, лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція цілий день блокуватиме трибуну Верховної Ради, аби не допустити ухвалення законопроектів, які не покращать життя людей. Він зазначив, що опозиція вимагає денонсації угоди між Кіпром та СРСР про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна.

Відповідні законопроекти опозиції 5 червня Верховна Рада відмовилася підтримати.