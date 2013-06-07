Яценюк зібрав нараду біля президії Ради

Як передає кореспондент УНІАН, після спілкування зі своїм лідером депутати з “Батьківщини” продовжують перебувати у президії та біля трибуни ВР.

Водночас заступник голови ВР Руслан Кошулинський проводить нараду з депутатами від ВО “Свобода” біля їхніх робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відбудеться. Депутати зі складу парламентської більшості залишили сесійну залу.