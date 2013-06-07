Яценюк зібрав нараду біля президії Ради
10:38, 07 червня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зібрав депутатів від цієї фракції на нараду біля президії Верховної Ради.
Яценюк радиться з депутатами
Як передає кореспондент УНІАН, після спілкування зі своїм лідером депутати з “Батьківщини” продовжують перебувати у президії та біля трибуни ВР.
Водночас заступник голови ВР Руслан Кошулинський проводить нараду з депутатами від ВО “Свобода” біля їхніх робочих місць.
Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відбудеться. Депутати зі складу парламентської більшості залишили сесійну залу.
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