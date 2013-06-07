Регіонали готуються до виїзного засідання

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав на брифінгу.

На тему: Засідання ВР не буде, депутати розходяться

Лідер фракції зазначив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту, не повідомивши, коли це засідання може відбутися.

“Коли буде засідання, я цього сказати не можу, тому що рішення з цього питання не ухвалено”, - сказав він.

На уточнююче запитання журналістів, чи може це засідання бути виїзним, Єфремов відповів: “Буде виїзним, якщо буде заблокована Рада, не буде виїзним, якщо Рада буде розблокована”.

При цьому Єфремов додав, що журналісти будуть запрошені на позачергове засідання, але “в залежності від приміщення, яке буде вибрано”.

“Якщо там буде достатньо місця, то велика кількість журналістів, якщо недостатньо - то обмежена кількість, в залежності від приміщення”, - зауважив він.

На запитання з приводу того, чи лічильна комісія ВР запрошуватиметься в повному складі, в тому числі й представники опозиції, Єфремов відповів: “Ні, якщо будуть представники, які перешкоджають роботі Верховної Ради, то ми їх запрошувати не будемо”.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня через блокування опозиційними депутатами роботи парламенту на вулиці Банковій у будівлях комітетів Верховної Ради відбулося виїзне засідання парламентської більшості.

Сьогодні зранку опозиційні депутати заблокували трибуну і президію парламенту.

Вчора опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

В інтерв’ю журналістам народний депутат Анатолій Кінах (фракція