Тягнибок обіцяє прориватися на виїзне засідання Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок сказав на брифінгу.

“Вони хочуть на наступний тиждень зібрати підписи і провести позачергову сесію. Нема питань. Якщо вони думають, що депутати від опозиції не прийдуть, - прийдуть”, - наголосив він.

Він додав, що опозиційні депутати спробують потрапити на засідання парламенту, навіть якщо більшість організує його поза межами сесійної зали.

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“Якщо десь будуть ховатися по норах, як ті шкідливі коти, то ми знайдемо їх і там — нехай начуваються”, - сказав Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, вчора опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Сьогодні зранку опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

В інтерв’ю журналістам народний депутат Анатолій Кінах (фракція Партії регіонів) заявив, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відбудеться.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.