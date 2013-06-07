Рибак визнав, що не голосував особисто своєю карткою
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак визнав, що вчора на пленарному засіданні не голосував особисто своєю карткою.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.
“Тепер кажуть, що голова Верховної Ради не голосував. Я забрав свою картку, вставив в гніздо навпроти і кажу: “Я буду ставити на голосування, бо я не дотягнуся, то голосуйте моєю карткою”, - повідомив Рибак.
При цьому він зауважив, що перебував у сесійній залі.
Спікер наголосив, що таким чином йому довелося діяти в ситуації протистояння.
Крім того, Рибак підкреслив, що підпише вчорашні рішення ВР про призначення суддів.
“Я підпишу ці рішення. Я ще раз кажу - ніякого переголосування не буде”, - сказав спікер.
Він стверджує, що процедура голосування за призначення суддів була дотримана.
Як повідомляв УНІАН, вчора представники опозиції звинуватили ряд депутатів, в тому числі й Рибака, що вони не голосували особисто, а їхніми картками голосували інші депутати.