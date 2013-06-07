Рибак визнав, що не голосував особисто своєю карткою

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Тепер кажуть, що голова Верховної Ради не голосував. Я забрав свою картку, вставив в гніздо навпроти і кажу: “Я буду ставити на голосування, бо я не дотягнуся, то голосуйте моєю карткою”, - повідомив Рибак.

При цьому він зауважив, що перебував у сесійній залі.

Спікер наголосив, що таким чином йому довелося діяти в ситуації протистояння.

Крім того, Рибак підкреслив, що підпише вчорашні рішення ВР про призначення суддів.

“Я підпишу ці рішення. Я ще раз кажу - ніякого переголосування не буде”, - сказав спікер.

Він стверджує, що процедура голосування за призначення суддів була дотримана.

Як повідомляв УНІАН, вчора представники опозиції звинуватили ряд депутатів, в тому числі й Рибака, що вони не голосували особисто, а їхніми картками голосували інші депутати.