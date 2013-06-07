Луценко готовий помиритися з Генпрокуратурою - за однієї умови

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко допускає примирення з Генеральною прокуратурою, якщо за його незаконний арешт та засудження понесе відповідальність перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання в Києво-Святошинському районному суді Київської області, який розглядає скаргу екс-міністра на відмову Генпрокуратури відкрити провадження проти посадових осіб, які виносили рішення про його затримання та арешт.

“Скажу відверто, я не добиваюся тюрми для тих посадових осіб, які вкинули мене в тюрму незаконно. У мене немає зовсім бажання займатися помстою - бо нікому не бажаю сидіти в тюрмі, навіть тим, хто виконував незаконні вказівки нинішньої влади. В новому УКПК є така річ, як примирення сторін. Я готовий примиритись з Генпрокуратурою ціною звільнення Кузьміна з його посади. Це позбавить дуже багато людей від страху перед цим саме надутим великим інквізитором, який вирішив, що він заміняє закони в Україні”, - сказав Луценко.

“Якщо так влада піде, я готовий з нею, як зараз можна сказати, сісти за круглий стіл і підписати таку мирову”, - додав екс-міністр.

За його словами, має бути покарана особа, яка саджає людей за політичними мотивами.

“Якщо ця особа не скаже, хто замовник, то має сісти вона. До якого високого рівня вони (мається на увазі працівники Генпрокуратури — УНІАН) один одного здадуть, це вже питання слідчих”, - зазначив екс-міністр.