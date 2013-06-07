Юрій Луценко готовий повернутися у політику
16:22, 07 червня 2013Політика
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Юрій Луценко готовий повернутися до участі в активному політичному житті.
Луценко готовий повертатись
Про це екс-міністр заявив перед початком розгляду його позову до першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського і апеляційного судів, які прийняли рішення про його арешт, пише Українська правда.
Луценко заявив, що стан його здоров’я задовільний і він готовий повертатися у політику.
"У Варшавському центрі я пройшов обстеження і невеличку операцію. На пізніший час заплановані ще серйозні дії, але я повністю готовий до повноцінної участі в українській політиці", - сказав екс-міністр.
Луценко сумнівається, що його позов задовольнять і висловлює думку, що українські суди варто повністю розпустити і набрати новий персонал.
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