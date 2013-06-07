Юрій Луценко готовий повернутися у політику

Про це екс-міністр заявив перед початком розгляду його позову до першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського і апеляційного судів, які прийняли рішення про його арешт, пише Українська правда.

Луценко заявив, що стан його здоров’я задовільний і він готовий повертатися у політику.

"У Варшавському центрі я пройшов обстеження і невеличку операцію. На пізніший час заплановані ще серйозні дії, але я повністю готовий до повноцінної участі в українській політиці", - сказав екс-міністр.

Луценко сумнівається, що його позов задовольнять і висловлює думку, що українські суди варто повністю розпустити і набрати новий персонал.