Українців викликатимуть до суду SMS-ками

Першими нововведення запровадять Печерський і Святошинські суди Києва, Автозаводський суд Кременчука, апеляційні суди Закарпатської і Дніпропетровської областей, пише Дзеркало тижня з посиланням на Юрлігу.

Наказом від 1 червня N73 Державна судова адміністрація затвердила порядок передання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS.

Повістку будуть направляти в тому випадку, якщо учасник процесу сам погодиться отримувати її в такому вигляді. Відповідна заявка оформлятиметься в суді або через інтернет на офіційному веб-порталі судової влади.

Результат доставки SMS на номер телефону учасника (дата і час доставки або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі. Таке повідомлення будуть роздруковувати і долучати до матеріалів справи.

Загальна кількість символів в SMS у справах цивільного судочинства може становити від 214 до 823, кримінального судочинства - від 254 до 859.