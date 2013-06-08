Свободівець каже, що регіонал пропонував йому «безбідну старість»
10:40, 08 червня 2013Політика
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Брат екс-«регіонала» Андрія Веревського, якого на окрузі переміг «свободівець» Юрій Бублик, пропонував йому, вже після перемоги на виборах, зняти свою кандидатуру в обмін на «безбідну старість».
Бублик каже, що йому пропонували знятись за гроші / Фото: poltava.pl.ua
Про таке народний депутат від ВО «Свобода» заявив в ефірі «5 каналу».
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«Коли закінчились виборчі перегони, до мене, як до депутата-мажоритарника із опозиційно табору, від моїх опонентів на виборчих перегонів одразу надійшла пропозиція забезпечити мені безбідну старість, для того, щоб я лише знявся, отримавши переможний результат. Моїм опонентом був представник Андрія Варевського, його брат Руслан. Я одразу почав про це говорити і тема зразу відпала», – заявив Бублик.
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