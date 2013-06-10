Лікування Тимошенко необхідно продовжити, - вважає німецький лікар

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під центральною клінічною лікарнею “Укрзалізниці” у Харкові, у стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сказав її лікуючий лікар, голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.

“Я вважаю, що пані Тимошенко повинна продовжити лікування, і в такому випадку виписка пані Тимошенко та її повернення назад, у в’язницю, не було б позитивним”, - сказав Айнхойпль.

Лікар також наголосив, що зараз, після консультацій з українськими спеціалістами, Тимошенко та її адвокатами, необхідно ухвалити рішення про наступні кроки у процесі лікування.