Лікування Тимошенко необхідно продовжити, - вважає німецький лікар
13:32, 10 червня 2013Політика
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Екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко необхідно продовжити лікування.
Айнхойпль радить продовжити лікування
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу під центральною клінічною лікарнею “Укрзалізниці” у Харкові, у стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сказав її лікуючий лікар, голова правління берлінської клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.
“Я вважаю, що пані Тимошенко повинна продовжити лікування, і в такому випадку виписка пані Тимошенко та її повернення назад, у в’язницю, не було б позитивним”, - сказав Айнхойпль.
Лікар також наголосив, що зараз, після консультацій з українськими спеціалістами, Тимошенко та її адвокатами, необхідно ухвалити рішення про наступні кроки у процесі лікування.
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