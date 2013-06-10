Німецькі лікарі: Тимошенко відчуває сильний страх

Лікарі берлінської клініки “Шаріте” не виявили відчутного покращення стану здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, лікуванням якої у центральній клінічній лікарні “Укрзалізниці” у Харкові вони керують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після проведення огляду пацієнтки сказав голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль.

“На жаль, ми не спостерігаємо дуже сильного прогресу в покращенні стану пані Тимошенко. І тому сьогодні разом з колегами з української сторони ми розглянемо, які заходи повинні бути застосовані в майбутньому”, - сказав Айнхойпль.

За його словами, через півтора роки після початку захворювання Тимошенко німецькі спеціалісти пропонують застосування інвазійної терапії.

“Ми говоримо в цьому випадку про стереотактичні заходи, але також і про можливість оперативного втручання”, - зауважив Айнхойпль.

Він зазначив, що можливість використання таких заходів буде обговорено з самою пацієнткою та її адвокатами, після чого буде ухвалено рішення.

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Айнхойпль підкреслив, що, як і раніше, Тимошенко зараз відчуває сильний страх, і це значною мірою заважає процесу реабілітації.

“Як і раніше, пані Тимошенко відчуває сильний страх. І саме цей страх значною мірою ускладнює лікування цього хронічного захворювання, ускладненого больовим синдромом”, - сказав Айнхойпль.

Водночас, він відзначив як позитивний момент те, що сьогодні німецькі спеціалісти мали змогу поспілкуватися з Тимошенко без присутності наглядового персоналу та не під відеокамери. “Ми розглядаємо ці зміни, як правильне, гуманне рішення”, - наголосив лікар.

Він також зауважив, що українські фахівці дуже зацікавлені у процесі лікування Тимошенко та ефективно співпрацюють з лікарями клініки “Шаріте”.

Айнхойпль додав, що сьогодні висновок лікуючих лікарів Тимошенко буде обговорений з українськими колегами та із самою пацієнткою, після чого буде підписаний і за ним будуть ухвалені подальші кроки лікування Тимошенко.