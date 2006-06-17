Тимошенко і Мороз ”зняли категоричність”

Блок «Наша Україна» певний прогрес у переговорах в форматі «трійки» - з Блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.

Вона нагадала, що сьогодні представники “Нашої України” проводили консультації з Партією регіонів і переговори з СПУ і БЮТ щодо створення коаліції.

««Наша Україна» повідомляє про те, що сьогодні в рамках «трійки» спостерігається певний прогрес. Він пов’язаний з тим, що сьогодні наші союзники зняли свою категоричність щодо тих посад, які належать до компетенції Президента», - сказала Т.МОКРІДІ.

Водночас, за її словами, є певні розбіжності, які в першу чергу стосуються вступу України до НАТО, питання власності на землю, законопроекту про внесення змін до Конституції щодо місцевого самоврядування, питання створення урядових комітетів.

«Сьогодні-завтра переговори в рамках «трійки» продовжаться», - запевнила Т.МОКРІДІ.

Говорячи про консультації “Нашої України” з Партією регіонів, вона повідомила, що представникам цієї політичної сили була передана коаліційна угода, напрацьована «трійкою». Сьогодні робоча група від Партії регіонів надала свої пропозиції до цього проекту. Т.МОКРІДІ підкреслила, що “Наша Україна” розпочала консультації з Партією регіонів виключно з тих питань, які розколюють Україну. А саме – “НАТО, мова і федералізм”. Вона наголосила, що на зустрічах з Партією регіонів не обговорюються будь-які посади.

За словами Т.МОКРІДІ, важкість переговорного процесу по створенню коаліції пов’язана із недосконалістю змін до Конституції. «Те, що стосується формату коаліції, ми сподіваємося, формат коаліції буде намальований найближчими днями, і ми сподіваємось на те, що цей формат буде диктуватись не істерикою, а конструктивною роботою», - сказала вона.

У свою чергу, представник «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО повідомив журналістам, що зараз відбувається другий раунд переговорів у форматі «трійки». «Ведеться робота над документами. Жодних ультиматумів, як я казав, ні наша сторона, ніхто не прийме», - сказав він.