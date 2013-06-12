Під вікнами Азарова голодують працівники київського хлібокомбінату (фото)
12:41, 12 червня 2013Політика
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Чотири працівниці київського Хлібокомбінату №12 оголосили голодування під стінами Кабінету Міністрів України.
Працівниці Хлібокомбінату обыцяють стояти до "перемоги" / Фото: Свідомо
Про це повідомляє "Свідомо".
Окрім жінок на мітингу присутні й інші робітники хлібокомбінату, які протестують проти закриття їхнього підприємства. Акцію вони оголосили безстроково, бо переконані, що їхнє підприємство умисно доводять до банкрутства. Це згрожує втратою роботи для 426 працівників комбінату.
До мітингувальників вийшов представник Кабміну, який поспілкувався з жінками і пішов. Голодуючі обіцяють "стояти до перемоги".
За словами мітингарів, з 14 хлібокомбінатів Київщини наразі закрито принаймні 8, ще кілька перебувають під загрозою закриття.
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