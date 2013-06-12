Завтра у Миколаєві відбудеться акція «Вставай, Україно!»

19:48, 12 червня 2013
Політика
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Завтра, 13 червня, у Миколаєві відбудеться марш і мітинг в рамках загальнонаціональної акції «Вставай, Україно!».

Вставай, Україно! прийде в Миколаїв

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, о 17.00 із площі біля Будинку культури Суднобудівників (вул. Суднобудівників, 3) рушить марш на чолі з лідерами опозиції.

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Марш рушить до Каштанового скверу (перехрестя вулиць Радянської та Нікольської), де відбудеться мітинг.

Перед початком маршу заплановане спілкування лідерів опозиції з представниками ЗМІ.

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