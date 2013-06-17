Рибак запевнив, що Янукович зустрінеться з опозицією, але не сьогодні і не завтра

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сподівається, що найближчим часом відбудеться зустріч Президента Віктора Януковича з лідерами фракцій, але не сьогодні і не завтра.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, відповідаючи на запитання голови фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, чи готовий Президент зустрітися з представниками опозиції.

За словами Рибака, він мав дві зустрічі з Януковичем на минулого тижня, “і ми обговорили всі питання, які ви піднімали. Вони є у Президента, і він готовий зустрітися, але на тому тижні, ви бачили, закордонні візити, а сьогодні і завтра - візит Президента Держави Білорусь. І я думаю, в найближчі дні така зустріч з Президентом відбудеться, і розглянемо ті питання, які ставили перед Президентом”.