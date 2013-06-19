ЗМІ: Україна досі не виконала жодного з пунктів «списку Фюле»

Звіт експертного моніторингу "Асоціація з ЄС: як Україна виконує умови підписання угоди" був представлений вчора під час круглого столу, організованого фондом "Відродження".

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Йдеться про так званий "список Фюле" з 11 умов, які Україна повинна виконати, щоб забезпечити підписання угоди про асоціацію (УА) в ході саміту Східного партнерства у листопаді, повідомляє Комерсант-Україна.

"З одного боку, є певний прогрес, але в той же час його рівень такий, що, якби рішення про підписання угоди про асоціацію розглядали сьогодні, воно було б негативним", - констатував науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

Експерти підкреслюють, що поряд з поліпшеннями за одними напрямами влада демонструє регрес за іншими. У цілому результати моніторингу засвідчили, що Україна не виконала повністю жодної з 11 умов підписання УА. Зокрема, за чотирма пунктами спостерігається деякий прогрес, по п'яти - мінімальний прогрес, по двох - прогрес взагалі відсутній.

Найбільш високі оцінки отримали такі напрямки, як усунення вибіркового правосуддя, впровадження нового Кримінального процесуального кодексу (КПК), боротьба з корупцією, а також розширення повноважень Рахункової палати.

Зокрема, експерти високо оцінили прийняття парламентом в останні місяці чотирьох антикорупційних законопроектів, необхідних для плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом, відзначивши при цьому, що документи "далекі від досконалості, оскільки прийняті поспішно". "Позитивним моментом є помилування колишніх членів уряду Юрія Луценка та Георгія Філіпчука. Але зрозуміло, що без звільнення Юлії Тимошенко цього недостатньо, щоб поставити під цим пунктом жирний плюс", - пояснив президент аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов.

Мінімальний прогрес був відзначений за такими напрямами, як поліпшення інвестиційного клімату, підготовка до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС, конституційна реформа, а також реформа судової системи та прокуратури. При цьому експерти констатували повну відсутність прогресу у сфері реформування органів внутрішніх справ, виборчого законодавства, практики виборів та незалежності ЗМІ.

Серед іншого стурбованість авторів звіту викликало позбавлення мандатів народних депутатів Олександра Домбровського, Сергія Власенка і Павла Балоги Вищим адміністративним судом. "Дуже турбує ситуація з виборами мера у Василькові. Там було зафіксовано значне застосування адміністративного ресурсу, що могло вплинути на результати волевиявлення", - стверджує пан Жданов.

Експерти підкреслили: щоб підписати УА в цьому році, влада повинна до вересня продемонструвати прогрес по деяких напрямках. Зокрема, знайти спосіб звільнити Юлію Тимошенко, провести чесні вибори в п'яти округах, де Центрвиборчком не зміг встановити результати голосування, вирішити конфлікт навколо позбавлення депутатських мандатів Сергія Власенка, Олександра Домбровського і Павла Балоги, призначити вибори мера Києва і Київської міськради, реформувати виборче законодавство , а також скасувати закон "Про всеукраїнський референдум".

У представництві ЄС погодилися з результатами моніторингу, підкресливши, що доля СА знаходиться в руках України. "Ви говорите, що Україна навряд чи виконає всі 11 пунктів до листопадового саміту. Але я раджу вам не розглядати цей варіант, а мобілізувати зусилля. Тоді Євросоюз буде довіряти Україні і підтримає угоду", - сказала заступник голови представництва ЄС в Україні Марія Юрікова.