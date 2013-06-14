Фюле: ЄС наполегливо працює з українською владою

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Юрієм Лянке.

“Є певні умови, які мають бути виконані, наполегливо працюємо з українською владою, добра робота триває з низки питань”, - сказав комісар.

Він зазначив, що найближчим часом (24 червня – УНІАН) має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, яке надасть ще одну можливість обговорити заходи, яких Україна ще має вжити, аби досягнути суттєвого поступу у трьох сферах, визначених Радою закордонних справ ЄС у висновках стосовно України від 10 грудня 2012 року.

На тему: Грібаускайте оцінила шанси України на підписання Угоди про асоціацію

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема, щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки стосовно України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.