Комуністи з вересня обіцяють збирати підписи за референдум щодо вступу в МС
Комуністична партія України з 8 вересня планує розпочати збір підписів за проведення референдуму про вступ України до Митного союзу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції КПУ Петро Симоненко після закінчення зустрічі Президента Віктора Януковича з керівництвом парламенту та головами фракцій в АП.
Лідер КПУ зазначив, що під час зустрічі він висловив Президенту думку, що на сьогодні необхідно провести в Україні такий референдум.
“Він, відповідаючи або коментуючи кожну з висловлених пропозицій, сказав, що політична проблема, і таким чином ще раз сказав про те, що ми маємо право по закону організовувати збір підписів від імені народу. Тоді, відповідно, запропонувати саме ту формулу, що за вимогою або з волі народу проводиться референдум”, - сказав Симоненко.
Він також поінформував, що 8 вересня відбудуться збори стосовно референдуму, на яких будуть 2 тис. делегатів з усіх регіонів України. “І, відповідно, ухвалення рішення про початок збору підписів. 8 вересня такий захід вже проводитиметься і ми почнемо, по суті справи, відповідно до закону, процедуру збору підписів по проведенню референдуму”, - сказав лідер КПУ.
Крім того, Симоненко на запитання журналістів зазначив, що під час зустрічі з Президентом не піднімалися питання продовження сесії ВР чи проведення виїзного засідання парламенту.