Комуністи з вересня обіцяють збирати підписи за референдум щодо вступу в МС

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер фракції КПУ Петро Симоненко після закінчення зустрічі Президента Віктора Януковича з керівництвом парламенту та головами фракцій в АП.

Лідер КПУ зазначив, що під час зустрічі він висловив Президенту думку, що на сьогодні необхідно провести в Україні такий референдум.

“Він, відповідаючи або коментуючи кожну з висловлених пропозицій, сказав, що політична проблема, і таким чином ще раз сказав про те, що ми маємо право по закону організовувати збір підписів від імені народу. Тоді, відповідно, запропонувати саме ту формулу, що за вимогою або з волі народу проводиться референдум”, - сказав Симоненко.

Він також поінформував, що 8 вересня відбудуться збори стосовно референдуму, на яких будуть 2 тис. делегатів з усіх регіонів України. “І, відповідно, ухвалення рішення про початок збору підписів. 8 вересня такий захід вже проводитиметься і ми почнемо, по суті справи, відповідно до закону, процедуру збору підписів по проведенню референдуму”, - сказав лідер КПУ.

Крім того, Симоненко на запитання журналістів зазначив, що під час зустрічі з Президентом не піднімалися питання продовження сесії ВР чи проведення виїзного засідання парламенту.