Янукович обіцяє прийти у ВР, якщо депутати «культурно поводитимуться»
18:31, 19 червня 2013Політика
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Янукович заявляє про готовність виступити у Верховній Раді 5 липня.
Яценюк на зустрічі в Януковича
Президент України Віктор Янукович готовий виступити у Верховній Раді, якщо там буде дотримано рівень політичної культури.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій.
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«Якщо ми з вами домовляємося, що ви зберігаєте рівень політичної культури в парламенті, - я завжди готовий прийти по будь-якому питанню», - сказав Янукович.
Президент зазначив, що у зв’язку з його робочим графіком найближчою датою виступу в парламенті може стати 5 липня - день закриття сесії.
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