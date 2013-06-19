Янукович обіцяє прийти у ВР, якщо депутати «культурно поводитимуться»

Президент України Віктор Янукович готовий виступити у Верховній Раді, якщо там буде дотримано рівень політичної культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та головами парламентських фракцій.

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«Якщо ми з вами домовляємося, що ви зберігаєте рівень політичної культури в парламенті, - я завжди готовий прийти по будь-якому питанню», - сказав Янукович.

Президент зазначив, що у зв’язку з його робочим графіком найближчою датою виступу в парламенті може стати 5 липня - день закриття сесії.