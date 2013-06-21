Опитування: 40% українців хочуть жити в Митному союзі, 36% - в ЄС

Про це свідчать передані УНІАН дані травневого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

На тему: Опитування: 16% росіян вважають Україну союзником Росії

За даними КМІС, опитування показало, що 40% українців думають, що краще вже зараз вступити до Митного союзу і Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном, тоді як 36% опитаних притримуються думки, що краще укласти договір про Асоціацію з Європейським Союзом, щоб згодом вступити до ЄС. 22% українців не визначились із своєю позицією з цього питання.

Відповідно до дослідження, 36% українців вважають, що Україна має у своєму розвитку орієнтуватися на входження до Митного союзу, а 33% дотримуються думки, що Україна у своєму розвитку має орієнтуватися на входження до ЄС.

18% опитаних виступають за те, щоб Україна зберігала свою незалежність і суверенітет у прийнятті політичних та економічних рішень, без входження до Європейського та Митного союзів.

13% респондентів не визначились із своєю позицією з цього питання.

*** Опитування проводилось протягом 21-30 травня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2030 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням, проведеним з 20 по 25 квітня 2013 р. соціологічною службою Центру Разумкова, 45,8% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу. Проти приєднання до ЄС висловилися 35,8% опитаних, а 18,4% респондентів не визначилися з цього питання.

Також більш позитивно в цьому дослідженні оцінюється користь від вступу до ЄС для країни. Відносна більшість - 45,3% - опитаних впевнені, що країна виграє від вступу до ЄС. Протилежної думки дотримуються 30,3% респондентів.

У свою чергу, оцінки користі євразійської інтеграції для країни розділилися майже навпіл – 36,8% громадян вважають, що країна виграє від приєднання до Митного союзу, 37,4% – переконані, що програє.

Соціологічною службою Центру Разумкова було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.