Опитування: 16% росіян вважають Україну союзником Росії

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Левада-Центром.

Так, найбільш близькими друзями, союзниками Росії, респонденти назвали Білорусь – 46% (34% у травні 2012 року), Казахстан – 31% (28% - у травні 2012 року), Китай – 20% (16% - у травні 2012 року). Україна у цьому рейтингу зайняла четверте місце з результатом 16% (13% у травні 2012 року).

Також серед союзників РФ, на думку опитаних, є Німеччина (14%), Вірменія (12%), Болгарія (10%), Куба (9%), Азербайджан (8%), Індія (7%), Венесуела (6%), Молдова (6%), Узбекистан (5%).

На тему: Українці ставляться до Росії краще, ніж росіяни до України (опитування)

При цьому Україна займає шосте місце серед списку недружньо, вороже налаштованих держав до РФ.

Зокрема, найбільш недружньо, вороже налаштованою до Росії державою, на думку опитаних, є США – 38%, Грузія – 33%, Латвія – 21%, Литва – 17%, Естонія – 16%, Україна – 11%. У списку недружніх до РФ країн можна побачити також Афганістан, Велику Британію, Польщу, Японію, Ірак, Іран, Китай, Північну Корею та Азербайджан.

При цьому загалом «дуже добре» ставляться зараз до України 10% опитаних, «в основному добре» - 62%, «в основному погано» - 16%, «дуже погано» - 2%. Важко відповісти 9%.

Окрім цього, на думку 19% респондентів, відносини Росії з Україною мають бути такими ж, як з іншими державами - із закритими кордонами, візами, митницями. 58% вважають, що Росія та Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць. 15% вважають, що Росія та Україна повинні об'єднатися в одну державу. 8% - важко відповісти.

Опитування проведено 23-27 травня 2013 року за репрезентативною всеросійській вибіркою міського та сільського населення серед 1601 людини віком 18 років і старше в 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загального числа опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.