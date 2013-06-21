У ПР обіцяють, що Рада візьметься за закон про векселі наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Віталій Хомутиннік, виступаючи на засіданні Інвестиційної ради при Міністерстві доходів і зборів України.

"У нас стислі терміни. Законопроект про трансфертне ціноутворення буде розглянуто в другому читанні і в цілому буде розглянуто вже наступного тижня. Тобто, у нас є тиждень підготувати законопроект", - сказав Хомутиннік.

На тему: Свобода: "вексельна реформа" знищить не тільки фінансову систему, а й саму Україну

Він додав, що законопроект про фінансові векселі, зокрема, про можливість їх використання для оформлення заборгованості щодо податку на додану вартість, також буде розглянуто наступного пленарного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)”.

За таке рішення проголосували 279 з 392 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект дає визначення трансфертного ціноутворення, встановлює механізми податкового контролю над трансфертним ціноутворенням, визначає операції, які підлягатимуть контролю, і методи визначення ціни в контрольованих операціях, а також надає право великим платникам податків на попереднє взаємне узгодження цін у контрольованих операціях з центральним органом державної податкової служби на певний термін.

Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко назвав "перемогою" ухвалення законопроекту про трансфертне ціноутворення у першому читанні.