Свобода: "вексельна реформа" знищить не тільки фінансову систему, а й саму Україну

Про це заявив член парламентського бюджетного комітету, народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко під час обговорення проекту закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів), повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Іллєнко наголосив, що введення фінансових векселів зруйнує бюджетну систему України, порушивши її основні принципи, виписані в Бюджетному кодексі: розрахунки з бюджетом виключно у грошовій формі, відповідність обсягів витрат обсягам надходжень, взяття бюджетних зобов’язань лише в межах планових призначень.

«Партія регіонів намагається протягнути відверто лобістський законопроект, який покликаний задовольнити економічні інтереси наближених до влади кланів.

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«Вексельна реформа» передбачає тотальне руйнування бюджетної системи в Україні. Нагадаю, що згідно з Конституцією, згідно з законодавством, розрахунки з бюджетом відбуваються виключно у грошовій формі. Однак зараз гроші намагаються замінити на нічим не підкріплені «фантики», - заявив депутат.

За його словами, таким чином країну намагаються повернути на початок 1990-х років, коли народ зубожів до межі, а окремі особи отримали величезні статки.

«Сьогодні певне політичне угруповання, яке більшість людей називає «Сім’єю», намагається використати «вексельну реформу» як інструмент для того, щоби збагачуватися та створювати імітацію реформ», – наголосив Іллєнко.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня парламент не підтримав у першому читанні і в цілому проект закону „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”(щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів) (№2846), яким пропонувалося застосовувати фінансові векселі для оформлення платежів з відшкодування ПДВ.

Разом з тим Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону „Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів) (№2847).

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Законопроектом передбачається внести зміни до Податкового кодексу, якими встановити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть, відповідно до закону „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за заявами платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів.

Після ухвалення в першому читанні цього законопроекту представники парламентської більшості запропонували повернутися до розгляду проекту закону №2846. Депутати з опозиційних фракцій почала підходити до трибуни, протестуючи проти повернення до даного законопроекту, і тоді голова Верховної Ради Володимир Рибак закрив вечірнє засідання.