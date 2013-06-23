Янукович сходив до храму (фото)

Президент України Віктор Янукович відвідав богослужіння з нагоди дня Святої Трійці у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомляє прес-служба Президента, Божественну літургію провів предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Володимир.

Після молебню глава держави та митрополит Володимир привітали один одного зі святом Трійці.

Янукович також коротко поспілкувався з вірянами, які прийшли до храму.

Разом із Президентим літургію відвідали голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем’єр-міністр Микола Азаров, секретар РНБОУ Андрій Клюєв, генеральний прокурор Віктор Пшонка, голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, урядовці, народні депутати, посадовці АПУ.