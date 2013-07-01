Яценюк чекає Януковича в Раді у п’ятницю

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Після нашої зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем (19 червня - УНІАН) він заявив, що готовий виступити у Верховній Раді України. Тому я звертаюсь до Вас, пане голово, щоб Президент України Віктор Янукович виступив у п’ятницю у стінах Верховної Ради України, як ми домовлялися, замість Години запитань до уряду”, - сказав Яценюк, звертаючись до голови парламенту Володимира Рибака.