Яценюк чекає Януковича в Раді у п’ятницю
11:43, 01 липня 2013Політика
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У п’ятницю, 5 липня, у Верховній Раді має виступити Президент України Віктор Янукович.
Яценюк чекає на Януковича в Раді
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради сказав голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
“Після нашої зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем (19 червня - УНІАН) він заявив, що готовий виступити у Верховній Раді України. Тому я звертаюсь до Вас, пане голово, щоб Президент України Віктор Янукович виступив у п’ятницю у стінах Верховної Ради України, як ми домовлялися, замість Години запитань до уряду”, - сказав Яценюк, звертаючись до голови парламенту Володимира Рибака.
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