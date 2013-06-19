На зустріч із Януковичем пустили лише Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив народний депутат від “Батьківщини” Андрій Сенченко, який вийшов із будівлі АП буквально через 10 хвилин після того, як депутати увійшли туди.

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Сенченко сказав, що охорона в АП не пустила депутатів на зустріч з Януковичем, посилаючись на те, що їх немає в списках учасників цієї зустрічі.

Водночас він розповів: “Коли ми підіймалися сходами на четвертий поверх, здається, з рівня другого поверху з приміщення вибігла просто братва, це півтора десятка “тітушок” в футболках, хіба що не в шортах - це хтось у джинсах, хтось у спортивних штанах. Тобто, ця публіка, яку ми зазвичай бачимо в якихось зіткненнях за замовленням Партії регіонів, на вуличних акціях. І виявляється - це частина охорони Президента нашої країни”.

Сенченко при цьому відзначив, що депутати ВР завжди, при всіх президентах, могли заходити до Адміністрації Президента і заходили аж до приймальні глави держави. “Те, що зараз, - це все загороджене, якісь «сногсшибательные» заходи безпеки від людей, яких обрала країна в якості депутатів, довірила представляти інтереси», - додав депутат.

Водночас народний депутат від “Батьківщини” Олександр Бригинець повідомив, що депутати, які прийшли до Адміністрації Президента, чекатимуть результатів зустрічі у прес-центрі АП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 14.30 в АП має відбутися зустріч Президента України Віктора Януковича з керівництвом Верховної Ради і головами парламентських фракцій.

Лідери фракцій «УДАР» та ВО «Свобода» Віталій Кличко та Олег Тягнибок заявили, що не братимуть участі у цій зустрічі

А “Батьківщина” вирішила піти на зустріч з Януковичем всією фракцією. Про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України з цієї фракції Сергій Сас.