В Раді хочуть послухати звіт Захарченка щодо зґвалтування жінки міліціонерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради заявив перший заступник голови фракції “УДАР” Віталій Ковальчук.

Він наголосив на необхідності заслухати “звіт Захарченка щодо ситуації, яка сталася в його відомстві”.

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За словами Ковальчука, міністр має надана депутатам інформацію про хід розслідування справи за фатом ДТП за участю співробітників СБУ та щодо згвалтування жінки міліціонерами.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 червня у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів Infiniti fx35, Toyota corolla, Opel zafira та автобуса «МАЗ». Після зіткнення Infiniti перекинувся.

Встановлено, що за кермом Infiniti був співробітник СБУ. За попередніми даними, саме цей водій, проігнорувавши правила дорожнього руху, зокрема червоне світло світлофора, став винуватцем ДТП.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Infiniti від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та 6 пасажирів автобуса було доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше працівник СБУ, що був пасажиром в Infiniti FX35, помер у лікарні.

У Миколаївській області 28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані міліціонер і ще один чоловік.

Також жертва, 29-річна дівчина, вказує на ще одного працівника міліції, який нібито причетний до скоєння злочину.