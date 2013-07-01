Яценюк заявив про спробу вивести ГПУ з-під контролю парламенту

Про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, говорячи про концепцію змін до Конституції України.

"Адміністрація президента буде пропонувати збільшити термін повноважень органів прокуратури і особисто генпрокурора на два роки, а крім того, буде скасовано право Верховної Ради висловлювати недовіру генпрокурору", - заявив Яценюк.

На його думку, це означатиме, що Генеральна прокуратура повністю вийде з-під контролю законодавчої гілки влади.

Також Яценюк запропонував спікеру ВР Володимиру Рибаку підписати листа до Венеціанської комісії з проханням надати висновки щодо ухваленого в першому читанні законопроекту про прокуратуру.

Яценюк зазначив, що в такому разі після висновків Венеціанської комісії Верховна Рада вже у вересні зможе розглянути й ухвалити даний закон.

За матеріалами: Українська Правда, УНІАН