Венеціанська комісія чекає від України проект закону про прокуратуру
12:56, 23 травня 2013Політика
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Венеціанська комісія сподівається отримати від України проект закону про прокуратуру .
Комісія неодноразово піддавала критиці чинний в Україні закон про прокуратуру
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.
“Ми чули, що наприкінці червня нам буде надано проект”, - підкреслив він.
Маркерт зазначив, що в такому випадку оцінка законопроекту Венеціанською комісією може бути зроблена до кінця жовтня.
Секретар Венеціанської комісії зазначив, що комісія неодноразово піддавала критиці чинний в Україні закон про прокуратуру, діяльність якої до останнього часу побудована за все ще радянськими принципами.
При цьому Маркерт зазначив, що на сьогодні є розуміння того, що певний спротив змінам чинить сама прокуратура України.
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