Янукович відмовився від обіду з чотирма президентами

Президент України Віктор Янукович відвідає Польщу з одноденним робочим візитом для участі у саміті глав держав Вишеградської четвірки, у середу, 3 липня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Польщі Броніслава Коморовського.

"Планується участь пана Президента Віктора Януковича у пленарному засіданні на другий день саміту та у прес-конференції", - сказала співрозмовник агентства.

Згідно із програмою саміту, яка є у розпорядженні УНІАН, прес-конференція запланована на 13.00 за київським часом. Вона має розпочатися після близько 1,5-годинної пленарної сесії за участю Януковича.

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У прес-службі зауважили, що з журналістами, крім Януковича, спілкуватимуться глави держав Вишеградської групи – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Співрозмовник агентства додала, що Коморовський запрошував Януковича взяти участь також у додаткових заходах, які мають відбутися після пленарних сесій, але Президент України не підтвердив свою участь.

Згідно із програмою, глави держав Вишеградської групи планують 3 липня також відвідати Маріацький собор і Національний музей у Кракові, соляну шахту у Величках та взяти участь в урочистому обіді.

Представник прес-служби додала, що з самого початку планувалася участь Януковича у саміті Вишеградської четверки в один із двох днів його проведення. Перше пленарне засідання відбудеться ввечері 2 липня.

Як повідомляв УНІАН, за даними канцелярії польського Президента, глави держав Вишеградської групи у ході саміту планують обговорити з Януковичем, серед іншого, європейську інтеграцію України.