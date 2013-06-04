Яценюк підозрює, що Янукович планує повторити «подвиг» ЦВК 2004 року

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк стверджує, що Президент України Віктор Янукович порушив закон про Центральну виборчу комісію, коли вніс до Верховної Ради подання на звільнення члена ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

“Він таке подання не має права самостійно вносити. Під таким поданням повинен бути підпис заступника голови Центральної виборчої комісії. Такого підпису немає”, - сказав лідер фракції «Батьківщина».

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Яценюк також вважає, що Президент порушив закон про ЦВК, коли вніс подання на нового члена ЦВК, оскільки законом передбачено, що таке подання вноситься виключно на підставі подань фракцій ВР.

“В його плані (Януковича - УНІАН) - це повторити “подвиги” виборчої комісії 2004 року на виборах 2015 року. Зараз поставлено основне завдання - забезпечити схему: не важливо, як голосують на виборах Президента України, а важливо, як рахують”, - сказав лідер фракції “Батьківщина”.

Яценюк наголосив, що опозиція хоче змінити закон про ЦВК, скоротити чисельність її членів до 6 осіб та забезпечити представлення у ЦВК всіх фракцій Верховної Ради України, а також одночасно змінити весь склад ЦВК.

“Щоб 2015 року ні в кого не було бажання фальшувати вибори Президента України”, - сказав Яценюк.

На запитання журналістів щодо змін до закону про ЦВК, Яценюк зазначив, що відповідні зміни вже підготовлено, й він закликає фракції більшості підписати їх.

“Тобто, якщо всі зацікавлені в чесних і прозорих виборах Президента і в незалежності Центральної виборчої комісії, то такий закон повинен бути підписаний п’ятьма фракціями. Законопроект готовий, я його сьогодні направлю всім фракціям”, - сказав Яценюк.

Як повідомлялося, 3 червня Президент Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Володимира Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.

Також Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.