Верховна Рада проголосувала за векселі

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 376 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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У пояснювальній записці зазначається, що цим документом пропонується доповнити Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» новою статтею 22, згідно з якою надати право Кабінету міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку. Також передбачається на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Законом встановлено, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів. З метою приведення у відповідність до норм Закону України „Про бюджет на 2013 рік” пропонується встановити, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується до загального фонду державного бюджету.

В законі передбачено надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 01 січня 2013 року у встановлених ним обсягах, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до 5 років, з дохідністю, що не перевищує 5 %. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманого від відповідного контролюючого органу висновку із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету, видавати платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя, зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансового казначейського векселя строком обігу до 5 років, з дохідністю, що не перевищує 5 % відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

В пояснювальній записці сказано, що «відповідно до звіту уряду про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» кредиторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету станом на 01.01.2012 р. становила 2189,1 млн. грн., а станом на 01.01.2013 р.- 4354,8 млн гривень».

Народні депутати від опозиції розкритикували законодавчу ініціативу, вони прогнозують можливе зростання тиску на бізнес у зв'язку з прийняттям цього законопроекту.