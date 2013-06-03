Арбузов просить ВР таки розглянути «векселі», хоч дехто й не розуміє їхню глибину
Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов просить Верховну Раду розглянути законопроекти стосовно розрахунків за векселями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Відповідаючи на ініціативу лідера фракції “Свобода” Олега Тягнибока зняти з розгляду парламенту дані законопроекти, Арбузов наголосив: “Я прошу не знімати це питання тільки тому, що хтось не розуміє глибину цих законів”.
Він підкреслив, що вексельні законопроекти є дуже важливими, оскільки йдеться про розв’язання питання щодо розрахунків в державі, і “це питання зниження відсоткової ставки по кредитах”.
Як повідомляв УНІАН, 14 травня ВР не схвалила законопроект про впровадження фінансових векселів. Законопроектом передбачалося надати право уряду відшкодовувати ПДВ і погашати кредиторську заборгованість векселями.
Того ж дня ВР прийняла в першому читанні зміни до Податкового кодексу щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів.