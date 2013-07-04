Янукович звільнив Лавриновича
15:09, 04 липня 2013Політика
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Янукович звільнив Лавриновича і призначив Лукаш на посаду міністра юстиції.
Олена Лукаш - новий міністр юстиції
Президент України Віктор Янукович звільнив Олександра Лавриновича з посади міністра юстиції України та призначив на цю посаду Олену Лукаш.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
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Перед цим, Президент звільнив Лукаш з посади міністра кабінету міністрів.
Іншим рішенням Янукович призначив Владислава Забарського першим заступником міністра Кабінету міністрів України.
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