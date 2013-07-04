Лавринович - без п'яти хвилин голова Вищої ради юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру Лавриновича на сьогоднішньому засіданні ВРЮ підтримали усі 15 членів ради.

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Даючи характеристику Лавриновичу як кандидату на посаду голови ВРЮ, заступник голови ради Олександр Удовиченко зазначив, що Лавринович є відомим державним діячем, “який працював на посадах як у законодавчій, так і у виконавчій владі, і думаю, його кандидатура підсилить дії як нашого органу, так і судової системи в цілому”.

Також Удовиченко роз’яснив, що голова ВРЮ обирається на три роки без права переобрання, шляхом таємного голосування.

“Наразі члени Ради юстиції готуються до голосування. Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду голови ВРЮ не надходило”, - сказав Удовиченко.