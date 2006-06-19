Соціалісти підтримають кандидатуру Єханурова на посаду спікера

Соціалісти підтримають кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА на посаду голови Верховної Ради України, якщо відповідна пропозиція буде внесена «Нашою Україною».

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив учасник переговорної групи зі створення коаліції, член СПУ Василь ЦУШКО.

Говорячи про вирішення кадрових питань в ході переговорного процесу, В.ЦУШКО зазначив, що соціалісти прийняли рішення і суворо дотримуватимуться позиції, про яку заявляв Президент. «Ми сказали: посади розподіляти тільки по принципах і Конституції – першу (посаду – УНІАН) вибирають перші (що перемогли на виборах – УНІАН), другу – другі, виключаючи те, що належить до компетенції Президента, а не по-іншому, керуючись доцільністю», - сказав В.ЦУШКО, уточнивши, що першими посаду мають вибирати БЮТ, другу посаду має вибирати «Наша Україна», третю – соціалісти.

На уточнююче запитання, чи означає це, що соціалісти підтримають запропоновану «Нашою Україною» кандидатуру на посаду спікера, В.ЦУШКО підкреслив: «Що вони виберуть. Може, вони не хочуть спікера”. “Тут підхід такий - якщо запропонують, ми голосуємо», - сказав він, нагадавши, що «Наша Україна» висувала на посаду спікера кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА.

Він підкреслив, що більш як половина розбіжностей між “трійкою” вже узгоджена, і, на його думку, «крім амбіцій, не залишилось ніяких принципових питань».

В.ЦУШКО розповів, що “трійка” узгодила питання євроатлантичної інтеграції України, підкресливши, що це питання має вирішуватись виключно шляхом референдумів.

Також вдалось узгодити питання продажу землі. За словами В.ЦУШКА, була знайдена спільна мова в цьому питанні. Зокрема, в угоді пропонується записати, що до 1 грудня 2006 року парламент має ухвалити зміни до Перехідних положень Земельного кодексу, в якому визначити перелік необхідних законопроектів для того, щоб «запустити ринок землі». Він наголосив, що лише після ухвалення всіх цих законів автоматично в Україні працюватиме ринок землі. Тобто дата, з якої можна буде продавати землю, не визначається.