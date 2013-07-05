Суд у справі ЄЕСУ хоче бачити Тимошенко - засідання перенесли

У засіданні Київського районного суду Харкова. який слухає кримінальну справу щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» оголошено перерву до 15.00 16 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

“Вислухавши думку учасників процесу з приводу поставленого на розгляд питання, суд постановив вважати неможливим розгляд справи за відсутності підсудної Тимошенко Юлії Володимирівни та її захисника Євгенії Тимошенко”, - сказав Садовський.

Під час судового засідання представники держобвинувачення запропонували перенести слухання у зв’язку з відсутністю Тимошенко.

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У свою чергу, сторона захисту вкотре поставила перед судом вимогу розглянути клопотання про закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину.

За словами захисників, ця справа вже була закрита Генеральною прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України. Захисники також підкреслили, що Тимошенко дозволила суду розглянути це клопотання захисту за її відсутності, написавши відповідну заяву.

Захисник Тимошенко Сергій Власенко наголосив, що якщо справа ЄЕСУ не буде закрита, а буде розглядатися повторно, це порушить не тільки українське, але й європейське законодавство.

Власенко також процитував кілька пунктів зі звіту спеціального уповноваженого ПАРЄ Пітера Омцігта, в яких критикуються судові справи Тимошенко. “Оце оцінки Європи тому, що відбувається тут”, - сказав Власенко.

Зі свого боку суддя Садовський наголосив, що позиція суду залишається незмінною і клопотання захисту Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участі самої підсудної.

Рішення Садовського прихильники Тимошенко зустріли вигуками: “Ганьба!”.