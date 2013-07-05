Противники Тимошенко сьогодні під суд не прийшли

У Харкові на площі Руднєва перед будівлею Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні Київський районний суд міста продовжить слухання справи щодо порушень у діяльності ЄЕСУ, мітингують прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 50 осіб.

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Люди тримають національні прапори, прапори ВО “Батьківщина”, плакати із зображенням Тимошенко і транспарант з написом: “Юлі - волю!”.

Учасники мітингу вимагають припинити політичні репресії в Україні та звільнити Тимошенко.

Прихильники екс-прем’єра скандують: “Юлі - волю!” та “Банду геть!”.

Цього разу на площі Руднєва не проходить мітинг противників Тимошенко.