Соколовський: Позов проти Ющенка був «висмоктаний з пальця»

Рішення Вищого адміністративного суду України стосовно відмови відкрити справу за те, що він начебто впливав на перемовини під час підготовки до підписання газових контрактів між «Газпромом» та «Нафтогазом України» у 2008 році, «цілком очікуване, логічне і очевидне», і демонструє, що позов був «висмоктаний з пальця».

По це у коментарі УНІАН заявив Богдан Соколовський, який на той час, у 2008 році, був Уповноваженим Президента з питань міжнародної енергетичної безпеки.

«Рішення ВАСУ стосовно Віктора Ющенка про те, що він начебто впливав на перемовини з російською стороною по «газових контрактах» у 2008-му році, цілком очікуване, логічне і очевидне. Поза тим, що Україна вважається у демократичному світі державою з вибірковим правосуддям. І роль ВАСУ у цьому не остання. Це рішення зайвий раз підтверджує, що позов, поданий так званим юристом, «висмоктаний з пальця», і є лише додатковим тиском на колишнього українського Президента. ВАСУ, приймаючи його, очевидно «захищав» свою репутацію», - зазначив Соколовський.

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Він також підкреслив, що вважає юриста, який подав позов, профнепридатним.

«Позивач, як і багато інших, виявились вже використаними і викинутими їх господарями-замовниками за профнепридатністю. Адже посилатися на законний документ і на покази зацікавленої особи навіть у СРСР було не прийнято», - заявив Соколовський.

Як повідомлялося, Вищий адміністративний суд України 8 липня відмовив у відкритті провадження за позовом юриста Станіслава Батрина з вимогою визнати протиправними дії колишнього Президента Ющенка щодо перебирання на себе компетенції Кабінету міністрів і Міністерства палива та енергетики та здійснення управлінського впливу на "Нафтогаз" у 2008 році під час підготовки до підписання газових контрактів.