Соколовський: Позов проти Ющенка був «висмоктаний з пальця»

08:46, 09 липня 2013
Політика
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Рішення ВАСУ довело, що позов до Ющенко про втручання у газові переговори в 2008 році «висмоктаний з пальця».

Соколовський каже, що рышення ВАСУ справедливе

Рішення Вищого адміністративного суду України стосовно відмови відкрити справу за те, що він начебто впливав на перемовини під час підготовки до підписання газових контрактів між «Газпромом» та «Нафтогазом України» у 2008 році, «цілком очікуване, логічне і очевидне», і демонструє, що позов був «висмоктаний з пальця».

По це у коментарі УНІАН заявив Богдан Соколовський, який на той час, у 2008 році, був Уповноваженим Президента з питань міжнародної енергетичної безпеки.

«Рішення ВАСУ стосовно Віктора Ющенка про те, що він начебто впливав на перемовини з російською стороною по «газових контрактах» у 2008-му році, цілком очікуване, логічне і очевидне. Поза тим, що Україна вважається у демократичному світі державою з вибірковим правосуддям. І роль ВАСУ у цьому не остання. Це рішення зайвий раз підтверджує, що позов, поданий так званим юристом, «висмоктаний з пальця», і є лише додатковим тиском на колишнього українського Президента. ВАСУ, приймаючи його, очевидно «захищав» свою репутацію», - зазначив Соколовський.

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Він також підкреслив, що вважає юриста, який подав позов, профнепридатним.

«Позивач, як і багато інших, виявились вже використаними і викинутими їх господарями-замовниками за профнепридатністю. Адже посилатися на законний документ і на покази зацікавленої особи навіть у СРСР було не прийнято», - заявив Соколовський.

Як повідомлялося, Вищий адміністративний суд України 8 липня відмовив у відкритті провадження за позовом юриста Станіслава Батрина з вимогою визнати протиправними дії колишнього Президента Ющенка щодо перебирання на себе компетенції Кабінету міністрів і Міністерства палива та енергетики та здійснення управлінського впливу на "Нафтогаз" у 2008 році під час підготовки до підписання газових контрактів.

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