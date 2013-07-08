ВАСУ відмовився відкривати «газову» справу проти Ющенка

Вищий адміністративний суд України без виклику сторін відмовив у відкритті справи за позовом до президента України Віктору Ющенко (2005-2010) про його втручання у газові переговори 2008 року і виданні незаконних директив уряду і НАК "Нафтогаз України".

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Своєю постановою П/800/375/13 від 26 червня ВАСУ вирішив залишити цю справу без розгляду. Інформація про це оприлюднена сьогодні в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє ZN.ua.

Як пояснив позивач - юрист Станіслав Батрін, суд, відмовляючи у відкритті справи, послався на те, що позивач пропустив шестимісячний строк звернення до суду, який суд обчислює з моменту, коли стало відомо про дії Ющенка.

На думку юриста, відмова у відкритті справи проти Ющенка свідчить про "вибіркове правосуддя" - адже раніше адмінсуди, не беручи до уваги терміни, розглянули позов до Ющенка і визнали незаконним його указ про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України від 12 жовтня 2007 року.

Як повідомлялося, Батрін звернувся до суду з позовом до президента Віктора Ющенка, поставивши під сумнів законність дій президента про заборону Олегу Дубині як керівнику НАК "Нафтогаз України" підписувати газові контракти за ціною 235 доларів.

Також у позові розглядалися як протиправні дії Ющенка із взяття на себе компетенції Кабінету міністрів і здійсненні управлінського впливу на "Нафтогаз" (перевищення владних повноважень, враховуючи ст. 19 Конституції) у процесі укладання в 2009 році контрактів на постачання і транзит газу, видання обов'язкових до виконання директив підприємству "Нафтогаз".

Нагадаємо, прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова назвала позов "безграмотним втіленням нав'язливих прагнень опозиції перекласти відповідальність за наслідки газових контрактів з Росією".