Членів КУПРу, які прийшли на Банкову привітати Януковича, забрали в міліцію

Як передає кореспондент УНІАН, до Адміністрації Президента прийшли 4 членів КУПРу в масках диктаторів Каддафі, Хусейна, Гітлера та Сталіна, які мали намір привітати Президента України з днем народження та вручити йому «членський квиток в клуб диктаторів».

На той момент на вулиці Банковій їх вже чекав автозак та близько 15 співробітників міліції.

Коли активісти підійшли до входу до АП, судовий розпорядник зачитав постанову суду, яка забороняє проводити мирні зібрання на вулиці Банковій. Після того, як активісти намагались пройти до Адміністрації Президента, за непокору міліції їх забрали в автозак та відвезли в райвідділ міліції.