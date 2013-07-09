Опозиція проігнорує день народження Януковича, медійники обіцяють сюрприз

Книги, вірші та картини обіцяють президентові Вікторові Януковичу подарувати сьогодні на день народження його соратники з Партії регіонів. «Обійняти гаранта» вони приїдуть в Крим, де глава держави відпочиває у державній резиденції. Про це пише Радіо Свобода.

Опозиція ж на день народження Віктора Януковича нічого не планує: ні привітань, ані акцій протесту, зауважує депутат від «Батьківщини» Володимир Ар’єв.

«Людей, які знищують державу, ні з чим вітати не хочеться: ні з днем народження, ні з іншими святами, – вважає депутат. – В опозиції не говорили, щоб якимось чином вітати Віктора Януковича, навіть не піднімалася ця тема взагалі».

Медійники, тим часом, обіцяють привітати президента по-своєму. Журналістка Тетяна Чорновіл, яка у серпні минулого року прокралась на територію президентської резиденції, зауважила, що нині, як і Віктор Янукович, відпочиває у Криму. І, серед іншого, побувала поблизу угідь на мисі Айя біля Севастополя, про що хотіла б розповісти своїм читачам. Каже: там усе грандіозніше, ніж у Межигір’ї.

«Уявляєте собі будинок приблизно на п’ять тисяч квадратів. При чому парадні двері у нього такі, що туди запросто в’їхали би три бульдозери, поставлені один на одний. Просто неймовірні масштаби, і, як розповіли робітники, будує це все старший син Януковича Олександр. Він постійно туди приїжджає,керує будівництвом», – розповіла Тетяна Чорновіл.

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Попередник Януковича Віктор Ющенко від свого оточення на день народження отримував найчастіше вироби народних майстрів: вишиванки, посуд, рушники, старовинні скрині, яких у політика – ціла колекція, згадує його прес-секретар Ірина Ваннікова. А от родичі зазвичай дарують йому техніку.

«Віктор Ющенко любить і сучасні дівайси. Ось, наприклад, він користується Ipad’ом, окрім того, йому подобається Iphone. Він зручний у користуванні, тому родина зазвичай дарує технологічні новинки, я б сказала», – зауважує Ваннікова.

А серед подарунків Леонідові Кучмі, що увійшли до колекції «Подарунки президентам України», що зберігається у бібліотеці Вернадського, можна побачити зброю, календар Майя і навіть скам’янілий риб’ячий скелет.