Костенко не виключає, що спікером стане Плющ

Лідер Української народної партії Юрій Костенко, народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» не виключає, що спікером парламенту може стати Іван Плющ. Про це він сказав в інтерв`ю «Главреду». «У нас все може бути. Ви ж бачите, як розвивається політика», - сказав Костенко.

У той же час він відзначив: «Іван Степанович має колосальний досвід організації ситуативних голосувань з урахуванням того, що в парламенті завжди була ліва більшість, а потрібно було ухвалювати праві рішення. У такій іпостасі він міг бути ефективним спікером, але це перша Верховна Рада, яка чітко за ідеологічним принципом формується на більшість і меншість. У позиціях блоків БЮТ і НУНС все-таки більше європейського, демократичного, ніж у Регіонів і комуністів, які чітко показали, що вони орієнтуються на Росію і її систему цінностей. Тому в такій ситуації, на мою думку, Івану Степановичеві на посаді голови Верховної Ради було б дуже важко створювати ситуативні більшості під голосування і непопулярних, і національних законів, які потрібні для розвитку української України».