Учасники ходи з Врадіївки дійшли до Білої Церкви

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу» з посиланням на народного депутата від партії Сергія Капліна, який бере участь в ході.

За його словами, в мітингу взяли участь понад 200 осіб. «Протестувальники передали місцевій міліції свої вимоги – звільнення міністра Захарченка та негайна переатестація усіх співробітників правоохоронних органів», - зауважив він.

Народний депутат також сказав, що кількість учасників ходи щодня зростає. Зокрема, за останні дні до протестувальників приєдналися ще троє мешканців Врадіївки і мають намір приєднатися ще 5-7 осіб протягом сьогоднішнього дня, зазначив він. «Рівень підтримки ходи високий - як серед мешканців Врадїівки, так і серед мешканців інших населених пунктів», - сказав Каплін.

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Народний депутат також додав, що з Білої Церкви піша хода рушить до Фастова.

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області 7 липня вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.