Врадіївська хода вирушила з Монастирища на Жашків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу» з посиланням на народного депутата від партії Сергія Капліна, який бере участь в ході.

Також, за його словами, учасники ходи провели мітинг з вимогою припинити свавілля з боку правоохоронних органів біля місцевого ринку.

Всі вимоги учасників акції були передані правоохоронцям.

Каплін зазначив, що кількість осіб, які йдуть пішою ходою, зросла до 25. Наразі, за його словами, колона вирушила з Монастирища на Жашків.

На тему: Учасники ходи з Врадіївки провели акцію протесту в Умані

Як повідомляв УНІАН, жителі Врадіївки Миколаївської області 7 липня вирушили пішою ходою до Києва, де мають намір вимагати звільнення Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.

Учасники ходи планують 18 липня у Києві на Майдані Незалежності розпочати безстрокову акцію протесту.